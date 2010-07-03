Систему защиты от дронов тестируют в Домодедово

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В двух столичных аэропортах рассматривают возможность установки системы для защиты от беспилотных летательных аппаратов, сообщает Агентство "Москва". Речь идет об аэропортах Внуково и Домодедово.
Причем в последнем уже тестируют доступные на рынке системы по обнаружению беспилотников. В пресс-службе авиагавани рассказали, что часть продуктов уже прошла первичные испытания, но, чтобы внедрить их полностью, требуются технические доработки.
В аэропорту Внуково пока только рассматривают возможность установки комплексной системы противодействия беспилотникам и изучают соответствующие предложения на рынке.
В авиагавани напомнили, что зона аэродрома Внуково – бесполетная для дронов и использование незарегистрированных дронов без предварительного разрешения соответствующих органов является несанкционированным использованием воздушного пространства. Это влечет за собой штраф до 50 тысяч рублей для физических или до 300 тысяч – для юридических.
Ранее сообщалось, что легкие бытовые дроны разрешат свободно запускать в воздух на небольшую высоту без согласования с авиавластями. Изменения внесут в Федеральные правила использования воздушного пространства. Теперь владельцы беспилотных воздушных судов (БВС) весом не более 30 килограммов смогут запускать их в светлое время суток. Поднять беспилотник в воздух можно только на высоту до 150 метров при условии, что оператор будет все время видеть устройство.
Однако в ряде случаев официальное разрешение авиавластей получать все же придется. Например, использование дронов надо согласовывать, если планируется использовать их в районе аэродромов и зон ограничения полетов, а также в местах проведения массовых публичных мероприятий.
В то же время к концу октября все владельцы квадрокоптеров массой от 250 граммов до 30 килограммов должны обязательно поставить устройства на учет в авиационном ведомстве. В России насчитывается около 50 тысяч таких устройств, при этом заявки на регистрацию подали только 3,2 тысячи человек.
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