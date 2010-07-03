Беспилотные автомобили протестируют на трассах в Подмосковье

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Беспилотные автомобили начнут тестировать на нескольких трассах в Московской области уже в этом году.

"Беспилотники могут быть протестированы на Новорижском, Калужском, Киевском шоссе, Минском, Сколковском и Можайском направлениях, а также в подмосковной Балашихе, поселке Нахабино и отдаленных городах. Планируется протестировать передвижение беспилотных автомобилей на городских дорогах, но в особенности важно провести тестирирование на загородных трассах", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе НТИ "Автонет".

Ранее руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук заявил, что они могут начать курсировать по Москве через 4-7 лет. По его словам, сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель. Однако управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях.

Эксперимент продлится до 2022 года. Тесты помогут усовершенствовать софт. Трассы М7 "Волга" и М4 "Дон" получили статус транзитных дорог для переезда беспилотников в пилотируемом режиме до мест тестирования.

В России сейчас насчитывается 20 компаний, которые занимаются разработками систем управления беспилотников. Компания "КамАЗ" разработала автоматизированные грузовые автомобили, ООО "КБ Аврора" – беспилотную сельскохозяйственную технику и автобусы, "Яндекс" – автоматизированные легковые автомобили (будущее такси). О своем участии в эксперименте также сообщили в МАДИ, "Иннополисе", Таганрогском университете, а также в Scania, Volvo и MAN.

Постановление о проведении с 1 декабря 2018 года эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

