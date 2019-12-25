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06:12

Беспилотный снегоуборщик появится в России

город погода технологии авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Беспилотный трактор, который будет убирать наледи и снег, появится в России в 2022 году. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент НП "Глонасс" Евгений Белянко.

По его словам, трактор будет оборудован устройством с технологией искусственного интеллекта (ИИ). Белянко отметил, что технология позволит полностью ликвидировать причинение ущерба припаркованным транспортным средствам во дворах.

В частности, беспилотный трактор сможет проводить чистку под автомобилями с помощью подачи сильной струи воздуха. Предполагается, что машина сможет чистить улицы шампунем, скалывать ледовое покрытие и убирать грязь из труднодоступных мест.

Трактор также будет сообщать о количестве убранного снега и грязи, отчитываясь по каждому двору. "Технология позволить сократить затраты на уборку минимум на 20 процентов за счет снижения расходов на людские ресурсы", – добавил Белянко.

Пилотный проект планируется провести в 2022 году в Волгограде, Самаре, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях.

Ранее руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук заявил, что беспилотные автомобили могут начать курсировать по Москве через 4-7 лет.

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