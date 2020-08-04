Беспилотное летающее такси испытали в Германии

В Германии испытали беспилотное такси

В Германии прошли испытания беспилотного летающего такси, передает телеканал Москва 24.

Отмечается, что транспорт способен доставить одновременно до четырех пассажиров в любую точку города за 15 минут. Его максимальная скорость составляет 120 километров в час.

Воздушное судно CityAirbus работает дистанционно. Разработчики уверяют, что данный вид транспорта является одним из самых безопасных, тихих и экологичных видов.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта Российской Федерации разработало план поэтапного запуска к 2024 году автомобилей-беспилотников. В дальнейшем планируются мероприятия по разработке нормативной правовой и нормативно-технической базы.

Ожидается, что в документе отобразят такие аспекты, как порядок расследования правонарушений с участием беспилотников, их классификацию. Помимо того, сформируют права и обязанности участников дорожного движения.

