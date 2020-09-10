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Беспилотный общественный транспорт может появиться в Москве к 2040 году, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Еще одно важное направление – разработка беспилотного транспорта. Он позволит повысить безопасность движения, разгрузить дороги и улучшить расписание движения. Мы считаем, что будущее именно за городскими беспилотниками, а не личными. Планируем, что к 2040 году в Москве будут ездить беспилотные такси, автобусы и рельсовый транспорт", – говорится в сообщении.

Заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Мария Майорова отметила, что в настоящее время беспилотный транспорт тестируют. Она считает, что вместе с транспортом нового поколения на столичных дорогах станет безопаснее.

Руководитель проектов транспортной инфраструктуры фонда "Сколково" Кирилл Жанайдаров, в свою очередь, добавил, что в текущем году в Сколкове планируют запустить коммерческие перевозки беспилотника. По его словам, транспорт тестировали в течение пяти месяцев.

В августе сообщалось, что на железнодорожной станции Черкизово начались испытания технологии движения электропоездов "Ласточка" в автоматическом режиме. Отмечалось, что тестирование идет под контролем машинистов. В частности, отрабатываются нештатные ситуации, такие как возникновение препятствий на путях перед поездом.

