Собянин рассказал об ограничениях в столице в новогоднюю ночь

13:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Никаких массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, однако гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"В Новый год это, конечно, неприятно, когда есть какие-то ограничения, но все-таки в первую очередь мы должны заботиться о жизни и здоровье людей", – сказал мэр.
Собянин призвал москвичей встретить Новый год в кругу семьи.
"Это семейный праздник, тем более если большая семья, то надо праздновать дома", – сказал градоначальник.
Также мэр сообщил, что в столице прогнозируется рост числа пациентов с COVID-19. По его словам, загрузка коечного фонда еще на четверть может быть критичной.
В Москве ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции будут действовать до 15 января. Собянин заявил, что это является необходимым минимумом в сложившейся ситуации в столице.
Меры были усилены из-за роста числа заболевших COVID-19. В частности, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей ночью – с 23:00 до 6:00.
В России за последние сутки подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 1 858 568 случаев коронавируса.
За последние 24 часа в РФ вылечились от коронавируса 18 811 человек, скончались 439 человек. За все время пандемии выздоровели 1 388 168 человек, умерли 32 032 человека.
В Москве из-за нестабильной ситуацией с COVID-19 усилили ограничения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: