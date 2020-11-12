Собянин рассказал об ограничениях в столице в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Никаких массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, однако гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"В Новый год это, конечно, неприятно, когда есть какие-то ограничения, но все-таки в первую очередь мы должны заботиться о жизни и здоровье людей", – сказал мэр.

Собянин призвал москвичей встретить Новый год в кругу семьи.

"Это семейный праздник, тем более если большая семья, то надо праздновать дома", – сказал градоначальник.

Также мэр сообщил, что в столице прогнозируется рост числа пациентов с COVID-19. По его словам, загрузка коечного фонда еще на четверть может быть критичной.

В Москве ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции будут действовать до 15 января. Собянин заявил, что это является необходимым минимумом в сложившейся ситуации в столице.

Меры были усилены из-за роста числа заболевших COVID-19. В частности, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей ночью – с 23:00 до 6:00.

В России за последние сутки подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 1 858 568 случаев коронавируса.

За последние 24 часа в РФ вылечились от коронавируса 18 811 человек, скончались 439 человек. За все время пандемии выздоровели 1 388 168 человек, умерли 32 032 человека.