Собянин заявил, что коронавирусом переболели от 2,5 до 3 млн москвичей

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Сергей Собянин заявил, что коронавирусом переболели от 2,5 до 3 миллионов москвичей. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

"Это большая цифра, но этого еще недостаточно для того, чтобы создать устойчивую прослойку, которая бы гасила развитие пандемии", – отметил мэр.

Также градоначальник заявил, что ограничительные меры, которые будут действовать в городе до 15 января, являются необходимым минимумом в сложившейся ситуации.

Он обратил внимание на то, что в течении последних нескольких дней число новых случаев заболевания растет, а нагрузка на коечную систему и медицину увеличивается.

Также Собянин рассказал, что следующие решения по коронавирусу могут быть приняты через 2–3 недели. Он выразил надежду, что через это время ситуация стабилизируется.

За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай COVID-19 в 85 регионах. В Москве диагностировали 4 477 случаев.