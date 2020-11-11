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Общество

14:05

Власти столицы рассчитывают, что осеннее обострение COVID-19 станет последним

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Власти столицы рассчитывают, что осеннее обострение ситуации с распространением коронавирусной инфекции станет последним, сообщил Сергей Собянин.

"Мы понимали, что будет вторая – осенняя история. Теперь мы понимаем, что эта осенне-зимняя история, скорее всего, будет последней из совсем критических историй. На выходе целый ряд вакцин, в том числе отечественных, которые начинают изготавливать в промышленных масштабах. Плюс естественная иммунизация населения уже достигает миллионов людей, что тоже создает именную прослойку населения", – сказал мэр Москвы, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".

В Оперштабе по контролю за коронавирусом сообщили, что традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году не состоится, как и не состоятся новогодние елки. Улицы и площади города будут украшены праздничной иллюминацией для создания привычной новогодней атмосферы.

В то же время, по информации штаба, ледовые катки будут работать. При этом режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора.

За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Без клинических проявлений болезни выявили 4 932 (24,9%) случая. В Москве диагностировали 4 477 случаев.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,261 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 836 960 случаев COVID-19, вылечились 1 369 357 человек, скончались 31 593.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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