Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 1 366 пациентов с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 361 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего за сутки в столице выявлено 4 477 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 45,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 29,7%.

Около 9,7% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 3,8% из них старше 80 лет. Еще 11,3% из числа заболевших – дети. В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай COVID-19. Без клинических проявлений болезни выявили 4 932 (24,9%) случая. Всего в РФ зарегистрировано 1 836 960 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в России рост заболеваемости COVID-19 может продолжиться еще как минимум 7–10 дней. По ее словам, с приходом холодов зачастую циркуляция респираторных вирусов становится не такой активной.

