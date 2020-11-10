14:15
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Действовать они будут с 13 ноября до 15 января 2021 года. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.
Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, временно заблокируют.
Эти ограничения не распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут проводиться круглосуточно. Организациям рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чекин) посетителей и работников.
Однако, по словам Сергея Собянина, мероприятия можно проводить в онлайн-формате. Ограничения не распространяются на мероприятия, которые проводятся по решению властей.
Ограничение не касается мероприятий для детей на открытом воздухе.
По словам Собянина, с сентября идет подъем эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что уже больше двух месяцев идет настоящая борьба с пандемией.
Собянин добавил, что в августе только 1 из 100 ПЦР-тестов был положительным.
Кроме того, растет число заболевших ОРВИ, что сильно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, заявил Собянин. В связи с этим в городе потребовалось ввести новые ограничения, заключил он.
В Москве массовая вакцинация от коронавируса планируется в течение двух недель, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что через этот период число доз вакцины, которое поступит в гражданский оборот, резко возрастет.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,254 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 817 109 случаев COVID-19, вылечился 1 350 741 человек, скончался 31 161.
Власти Москвы усилили ограничения из-за коронавируса
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