Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Действовать они будут с 13 ноября до 15 января 2021 года. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

В частности, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Власти города рекомендуют принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, временно заблокируют.

обучения. Власти города рекомендуют принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Школьников и студентов, переведенных на дистанционную форму обучения, просят соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.

и свести к минимуму поездки по городу.

В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке-, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях запрещено обслуживание посетителей ночью – с 23:00 до 6:00. Эти ограничения не распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут проводиться круглосуточно. Организациям рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чекин) посетителей и работников.

– с 23:00 до 6:00. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта и Роспотребнадзором.

Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.





Однако, по словам Сергея Собянина, мероприятия можно проводить в онлайн-формате. Ограничения не распространяются на мероприятия, которые проводятся по решению властей.

Временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях.





Ограничение не касается мероприятий для детей на открытом воздухе.

По словам Собянина, с сентября идет подъем эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что уже больше двух месяцев идет настоящая борьба с пандемией.

Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября 2020 года, было выявлено 6 897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии.





Собянин добавил, что в августе только 1 из 100 ПЦР-тестов был положительным.



В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и – до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации.



Кроме того, растет число заболевших ОРВИ, что сильно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, заявил Собянин. В связи с этим в городе потребовалось ввести новые ограничения, заключил он.

В Москве массовая вакцинация от коронавируса планируется в течение двух недель, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что через этот период число доз вакцины, которое поступит в гражданский оборот, резко возрастет.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,254 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 817 109 случаев COVID-19, вылечился 1 350 741 человек, скончался 31 161.

