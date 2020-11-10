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14:15

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Действовать они будут с 13 ноября до 15 января 2021 года. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

  • В частности, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Власти города рекомендуют принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей.

    Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, временно заблокируют.

  • Школьников и студентов, переведенных на дистанционную форму обучения, просят соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.

  • В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке-, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях запрещено обслуживание посетителей ночью – с 23:00 до 6:00.

    Эти ограничения не распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут проводиться круглосуточно. Организациям рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чекин) посетителей и работников.

  • Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

  • Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта и Роспотребнадзором.

Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.


Однако, по словам Сергея Собянина, мероприятия можно проводить в онлайн-формате. Ограничения не распространяются на мероприятия, которые проводятся по решению властей.

Временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях.


Ограничение не касается мероприятий для детей на открытом воздухе.

По словам Собянина, с сентября идет подъем эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что уже больше двух месяцев идет настоящая борьба с пандемией.

Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября 2020 года, было выявлено 6 897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии.


Собянин добавил, что в августе только 1 из 100 ПЦР-тестов был положительным.

В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и – до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации.

Кроме того, растет число заболевших ОРВИ, что сильно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, заявил Собянин. В связи с этим в городе потребовалось ввести новые ограничения, заключил он.

В Москве массовая вакцинация от коронавируса планируется в течение двух недель, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что через этот период число доз вакцины, которое поступит в гражданский оборот, резко возрастет.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,254 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 817 109 случаев COVID-19, вылечился 1 350 741 человек, скончался 31 161.

Власти Москвы усилили ограничения из-за коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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