В "Векторе" рассказали о начале массовой вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Начало массовой вакцинации от коронавируса препаратом государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" планируется в 2021 году. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

"Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году", – сказал Максютов.

27 октября в России началось производство второй вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Она была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор". Информация о препарате размещена на официальном сайте Роспотребнадзора.

Сейчас центр "Вектор" производит вакцину для пострегистрационных испытаний. После получения разрешения на их проведение начнется набор добровольцев. В исследованиях смогут принять участие в том числе граждане с хроническими заболеваниями.

В Роспотребнадзоре сообщили, что первым участникам пострегистрационных испытаний сделают прививку от коронавируса уже в ноябре текущего года. Сейчас специалисты ведут переговоры с организациями для определения места, где будет проходить вакцинация добровольцев.