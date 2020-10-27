Вакцину "ЭпиВакКорона" испытают на пациентах с хроническими болезнями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пострегистрационные испытания вакцины "ЭпиВакКорона" пройдут в том числе на добровольцах с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Планируется провести несколько независимых пострегистрационных исследований: среди добровольцев старше 18 лет, как здоровых так и имеющих хронические заболевания, – на ограниченной выборке в 3 000 человек и на расширенной выборке в 40 тысяч человек; среди 150 человек старше 60 лет; и среди детского населения в возрасте 14–17 лет", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре сообщили, что набор добровольцев начнется после получения разрешения на проведение пострегистрационных клинических исследований. Как сообщал до этого директор центра "Вектор" Ринат Максютов, исследования могут начаться в ноябре.

Ранее сообщалось, что в России началось производство вакцины "ЭпиВакКорона". Она была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор". Информация о препарате размещена на официальном сайте Роспотребнадзора.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ранее предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.

