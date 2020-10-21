Пострегистрационные исследования вакцины "ЭпиВакКорона" могут начаться в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" могут начаться в ноябре. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Начиная с первых пострегистрационных серий вакцины, которые будут выпущены на нашем производственном участке, часть вакцины мы можем рассматривать для применения уже в рамках гражданского оборота. Это произойдет в ноябре", – сказал Максютов, уточнив, что пострегистрационные клинические исследования будут запущены в этом же месяце.
Ранее сообщалось, что в декабре текущего года планируют завершить исследование влияния вакцины "ЭпиВакКорона" на плод и репродуктивные функции организма. Окончательные итоги летних испытаний вакцины планируют провести в мае.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор".
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ранее предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.
В ближайшее время начнутся пострегистрационные испытания вакцины "ЭпиВакКорона"
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