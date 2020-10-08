Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

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Ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которые разработали первую в мире вакцину от COVID-19, следует выдвинуть на соискание Нобелевской премии. Такое предложение озвучил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества.

Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины. "И, конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые", – сказал Огуль РИА Новости.

Член думского комитета Борис Менделевич добавил, что в случае доказанной эффективности вакцина сможет уберечь от нежелательных последствий здоровье миллионов людей по всему миру.

Владимир Путин ранее в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН.

8 сентября Минздрав РФ выпустил вакцину против COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот. Первая партия была направлена в регионы 12 сентября.

Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.