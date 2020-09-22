Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности России бесплатно предоставить для сотрудников ООН вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Россия готова оказать необходимую квалифицированную помощь ооновцам. Предлагаем предоставить для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений нашу вакцину", – сообщил он.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. 8 сентября Минздрав России выпустил вакцину в гражданский оборот.

Также до клинических испытаний была допущена вакцина Центра имени Чумакова.