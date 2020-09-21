Эксперт предупредил, кому противопоказана вакцинация от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов сказал, что наличие первичного иммунодефицита будет противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает RT.
По словам эксперта, ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут затронуть небольшие группы людей с первичными иммунодефицитами. "При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием", – подчеркивает Караулов.
Как отметил российский академик, в настоящий момент люди могут привиться от гриппа.
"Советуем грипп привить сейчас. Потому что уже через четыре недели можно прививать и COVID-19. Наша вакцина предполагает две инъекции с разницей в 21 день", – добавил он.
11 августа зарегистрировали первую вакцину для профилактики коронавируса. Данный препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он получил название "Спутник V".
Ранее главный врач ГКБ № 15 имени Филатова призвал москвичей сделать прививку от гриппа. "Я – сторонник вакцинации, и в этом году, как обычно, сделал прививку от гриппа. Только задумайтесь: иммунопрофилактика спасла человечество от многих эпидемий", – заявил Валерий Вечорко.
Прививочная кампания против гриппа в РФ началась 1 сентября.
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