Москвичам рассказали, как проходит вакцинация от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вакцинация от гриппа в Москве стартовала 1 сентября. Портал мэра и правительства Москвы ответил на самые главные вопросы о вакцинации.

Почему в этом году особенно важно привиться?

По прогнозу ВОЗ, этой осенью в РФ придут три новых штамма вируса гриппа, коллективный иммунитет к которым еще не выработан. Поэтому вакцинация в этом сезоне – самый действенный и безопасный способ защититься от болезни.

Чтобы сформировать коллективный иммунитет, нужно привить не менее 60% совокупного населения и не менее 75% в группах риска.

Чем опасен грипп?

Грипп характеризуется повышением температуры и поражением дыхательных путей, но еще опаснее самой болезни осложнения. Это бронхит, пневмония, миокардит и энцефалит, которые могут привести даже к смерти.

Кто входит в группу риска?

Грипп наиболее опасен для детей, беременных, людей в возрасте старше 60 лет, детей, посещающих дошкольные образовательные организации или находящихся в детских домах и домах ребенка.

Где проходит вакцинация?

В этом году вакцинация проходит на базе детских и взрослых поликлиник в отдельных прививочных кабинетах в две смены. Также организованы 54 мобильных пункта, которые работают на 36 станциях метро, 2 станциях МЦК и 2 железнодорожных платформах, а также в 4 центрах госуслуг "Мои документы".

С 5 сентября 10 дополнительных мобильных пунктов вакцинации разместили у некоторых станций метро, а также возле железнодорожной станции Крюково. В каждом из пунктов дежурят по две машины скорой помощи. Также работают выездные прививочные бригады в учреждениях и организациях, во всех школах, колледжах и вузах.

Действительно ли вакцинация безопасна?

В вакцинах содержатся инактивированные ("убитые") частицы вирусов гриппа, которые не способны вызвать заболевание. За последние годы ни одного серьезного осложнения после вакцинации не зафиксировано.

Кому нельзя делать прививку от гриппа?

Противопоказаниями к вакцинации являются аллергия на куриный белок и другие вещества, если это компоненты вакцины, лихорадка или другие признаки острых респираторных инфекций, обострение хронических заболеваний.

Нужен ли осмотр врача перед прививкой и дополнительная подготовка?



Да, перед вакцинацией врач осматривает и опрашивает пациентов для определения возможных противопоказаний.

Снизит ли риск заражения коронавирусом вакцинация от гриппа?

Вакцинация от гриппа не защитит от других заболеваний, в том числе от коронавируса. В то же время в ВОЗ подчеркивают важность такой прививки в связи с распространением COVID-19. Одна инфекция может усилить другую и вызвать более тяжелые последствия.

Можно ли заболеть гриппом от прививки?

Нет, вакцинацию проводят современными проверенными препаратами, не содержащими живого вируса. Вакцинация – это самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа. Вакцина практически на сто процентов защищает от тяжелых осложнений от гриппа.

Когда формируется иммунитет?

После прививки иммунитет вырабатывается через 10–15 дней и действует в течение года.

Есть ли вероятность, что в этом сезоне появятся другие штаммы гриппа, отличающиеся от тех, от которых я сделал прививку?

По рекомендациям ВОЗ вакцина каждый год разрабатывается именно против тех штаммов гриппа, которые будут распространены в данный период.

Делал прививку от гриппа в прошлом году, надо повторять?

Прививку против гриппа нужно делать каждый год.

Прививка делается бесплатно? А что, если у меня нет московского полиса ОМС?

Это бесплатная процедура. Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Для этого необходим лишь паспорт гражданина РФ и письменное согласие (оформляется на месте). Для прохождения вакцинации в поликлинике понадобятся паспорт и московский полис ОМС.

Через какое время после прививки от гриппа можно привиться от коронавируса и наоборот?

Интервал между прививками должен составлять не менее месяца.

Можно ли прививаться от гриппа, если болел коронавирусом?

Да, пройти вакцинацию от гриппа можно после выздоровления от COVID-19 и окончания режима самоизоляции.

Надо ли готовиться к прививке заранее?

Нет.

Как привить ребенка, нужно ли согласие родителей?

Можно привить от гриппа ребенка в возрасте от 6 месяцев. Вакцинация для детей до 18 лет проводится в детских поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Ранее сообщалось, что по всей России вакцину от гриппа получили свыше 1,8 миллиона человек. Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на 36 неделе 2020 года расценивался как низкий.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация населения позволила снизить заболеваемость гриппом и неблагоприятные исходы, связанные с ним, более чем в 100 раз. Он отметил, что в прошлом году почти 50% населения было привито.

Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. Сообщалось, что по состоянию на 31 августа вакцинацию против гриппа прошли более 248 тысяч человек.