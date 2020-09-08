Более 1,8 млн россиян сделали прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 1,8 миллиона человек в России сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привиты 1 810 178 человек, что составляет 1,2% от численности населения", – подчеркнули в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что на 36 неделе 2020 года уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями остается на низком уровне. Это касается болезней, обусловленных негриппозной этиологией.
С 7 сентября ведомство запустило горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят на вопросы, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация населения позволила снизить заболеваемость гриппом и неблагоприятные исходы, связанные с ним, более чем в 100 раз. Он отметил, что в прошлом году почти 50% населения было привито.
Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. Сообщалось, что по состоянию на 31 августа вакцинацию против гриппа прошли более 248 тысяч человек.
44 мобильных пункта для вакцинации от гриппа продолжают работу в Москве
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