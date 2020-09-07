Прививки от гриппа позволили в 100 раз снизить тяжелые исходы заболевания – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Снизить заболеваемость гриппом в 100 раз позволила вакцинация населения, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках суперфинала конкурса "Лидеры России".
"Периодически грипп создает нам большие проблемы, но мы научились с ним бороться. Заболеваемость и неблагоприятные исходы снизились более чем в 100 раз благодаря вакцинации. В прошлом году было привито почти до 50% населения", – сказал Мурашко.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за большого спроса дополнительно открыли 10 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за первые дни за прививкой обратились почти 100 тысяч горожан.
Прививочная кампания против гриппа началась в Москве с 1 сентября. На тот момент бесплатную вакцинацию можно было пройти во всех городских поликлиниках и в 44 мобильных пунктах.
Позднее стало известно, что в столице заработали дополнительные пункты вакцинации от гриппа из-за высокого спроса. Большая часть новых точек расположена у станций метро.
"Это наш город": в Москве началась прививочная кампания против гриппа
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