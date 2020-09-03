Депутат МГД рекомендовала работающим с людьми москвичам сделать прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева рекомендовала горожанам, которые работают в общественных местах, сделать прививку от гриппа.

"В группе риска сегодня – сотрудники образовательных учреждений, школьники и студенты. Они постоянно бывают в общественных местах. Также я рекомендую делать прививку людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Для их здоровья последствия гриппа могут быть очень тяжелыми", – сказала Картавцева Агентству "Москва".

Депутат напомнила, что в столице открылось 450 пунктов вакцинации от гриппа, в том числе в поликлиниках, мобильных пунктах у 36 станций метро, четырех центрах "Мои документы", на двух станциях МЦК и двух железнодорожных платформах.

"Потребуется только предъявить паспорт и подписать письменное согласие на вакцинацию, а также пройти быстрый медосмотр. Процедура занимает всего 10–15 минут", – отметила Картавцева.

При этом депутат отметила, что в мобильных пунктах прививку можно сделать только лицам старше 18 лет. Пройти вакцинацию дети могут только в поликлиниках и школах.

В Москве с 1 сентября началась сезонная прививочная кампания против гриппа. Вакцинация доступна либо на базе городских поликлиник, либо в 44 мобильных пунктах. Действует иммунитет от прививки в течение года.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что оптимальным временем для вакцинации против гриппа является сентябрь – ноябрь. В свою очередь, в департаменте здравоохранения Москвы объяснили, что прививку от гриппа и COVID-19 необходимо разнести по времени.

