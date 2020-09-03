Депутат МГД рекомендовала работающим с людьми москвичам сделать прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева рекомендовала горожанам, которые работают в общественных местах, сделать прививку от гриппа.
"В группе риска сегодня – сотрудники образовательных учреждений, школьники и студенты. Они постоянно бывают в общественных местах. Также я рекомендую делать прививку людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Для их здоровья последствия гриппа могут быть очень тяжелыми", – сказала Картавцева Агентству "Москва".
Депутат напомнила, что в столице открылось 450 пунктов вакцинации от гриппа, в том числе в поликлиниках, мобильных пунктах у 36 станций метро, четырех центрах "Мои документы", на двух станциях МЦК и двух железнодорожных платформах.
"Потребуется только предъявить паспорт и подписать письменное согласие на вакцинацию, а также пройти быстрый медосмотр. Процедура занимает всего 10–15 минут", – отметила Картавцева.
При этом депутат отметила, что в мобильных пунктах прививку можно сделать только лицам старше 18 лет. Пройти вакцинацию дети могут только в поликлиниках и школах.
В Москве с 1 сентября началась сезонная прививочная кампания против гриппа. Вакцинация доступна либо на базе городских поликлиник, либо в 44 мобильных пунктах. Действует иммунитет от прививки в течение года.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что оптимальным временем для вакцинации против гриппа является сентябрь – ноябрь. В свою очередь, в департаменте здравоохранения Москвы объяснили, что прививку от гриппа и COVID-19 необходимо разнести по времени.
Вакцинация от гриппа началась в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: