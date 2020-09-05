Дополнительные пункты вакцинации от гриппа заработали в столице из-за высокого спроса

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В Москве дополнительно открыли 10 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам представителя мэрии, за первые дни прививочной кампании за услугой обратились почти 100 тысяч горожан.

"Уже 100 тысяч человек прошли вакцинацию за первые дни кампании – это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. Мы видим повышенный спрос среди жителей, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации", – рассказала Ракова.

Она отметила, что на этих площадках прививки сделали уже 33 тысячи москвичей, что превышает показатель 2019 года практически в 2 раза. В связи с этим было принято решение расширить охват по вакцинации.

Новые мобильные пункты открыли у станций метро "Речной вокзал", "Алтуфьево", "Семеновская", "Новогиреево", "Митино", "Юго-Западная", "Молодежная", а также у железнодорожной станции Крюково и у входа на территорию ВДНХ. Каждый из таких пунктов будут курировать по две кареты скорой помощи.

Прививочная кампания против гриппа началась в Москве с 1 сентября. На тот момент бесплатную вакцинацию можно было пройти во всех городских поликлиниках и в 44 мобильных пунктах.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа можно на сайте департамента здравоохранения Москвы. В Подмосковье вакцинация от гриппа начнется с 7 сентября.

