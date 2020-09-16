В Депздраве объяснили, почему детям важно сделать прививку против гриппа

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Защитить детей от гриппа и его последствий можно единственным способом – пройти вакцинацию. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила заместитель главного врача по медицинской части детской городской поликлиники № 48 департамента здравоохранения Москвы Татьяна Арехина.

"Грипп действительно опасен для детей младшего возраста. Как правило, для детей до двух лет. Потому что до двух лет естественная иммунная защита еще формируется, иммунитет неустойчив, заболевание протекает в тяжелой форме и может привести к опасным осложнениям", – пояснила она.

Арехина подчеркнула, что дети в возрасти до шести лет особенно восприимчивы к вирусу, поскольку имеют много социальных контактов, например посещают детский сад.





Татьяна Арехина заместитель главврача по медицинской части детской городской поликлиники № 48 В настоящий эпидсезон вакцинация крайне необходима в связи с тем, что пандемия новой коронавирусной инфекции еще никуда не отступила. Как на детском организме может отразиться одномоментная встреча двух вирусов – тоже неизвестно. Оба вируса изменчивы, оба влияют на иммунитет так, что подавляют его, поэтому если уж существует возможность защититься хотя бы от одного, то необходимо, конечно же, прививать детей.

Вместе с тем врач подчеркнула, что проходить вакцинацию можно детям с шести месяцев, поскольку лекарство является безопасным. А чтобы обезопасить ребенка младше шести месяцев, необходимо привить его окружение. "Родители, бабушки, дедушки – все, кто рядом с ребенком находится, общается. Тогда возможность принести этот вирус домой и заразить малыша исключена", – подытожила Арехина.

Ранее сообщалось, что в России прививку от гриппа сделали 5% от численности населения страны, или 7,3 миллиона человек.

Вакцинация проходит во всех регионах страны. Как уточнили в Роспотребнадзоре, на 37-й неделе уровень заболеваемости ОРВИ в России остается низким.

"По данным ВОЗ, в странах Европейского региона активность вирусов сейчас находится на межэпидемическом уровне", – отметили в ведомстве.

В Москве за две недели вакцинацию прошли около 800 тысяч жителей. Всего в городе организовали 54 прививочные точки у 38 станций метро. Помимо этого, вакцину ставят у двух станций Московского центрального кольца (МЦК), в четырех центрах "Мои документы" и рядом с двумя ж/д платформами.

Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. Правительство РФ дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины.

