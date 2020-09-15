В России более 7 млн человек сделали прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России прививку от гриппа сделали 5% от численности населения страны, или 7,3 миллиона человек, сообщает News.ru.

Вакцинация проходит во всех регионах страны. Как уточнили в Роспотребнадзоре, на 37-й неделе уровень заболеваемости ОРВИ в России остается низким.

"По данным ВОЗ, в странах Европейского региона активность вирусов сейчас находится на межэпидемическом уровне", – отметили в ведомстве.

В Москве за две недели вакцинацию прошли около 800 тысяч жителей. Всего в городе организовали 54 прививочные точки у 38 станций метро. Помимо этого, вакцину ставят у двух станций Московского центрального кольца (МЦК), в четырех центрах "Мои документы" и рядом с двумя ж/д платформами.

Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. Правительство РФ дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины.