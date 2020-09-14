В Москве открылись дополнительные мобильные точки вакцинации от гриппа

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В Москве заработали дополнительные мобильные пункты вакцинации от гриппа. Решение было принято на фоне высокой популярности услуги, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.
В сообщении отмечается, что с начала прививочной кампании в мобильные пункты обратились уже более 100 тысяч человек.
"Прошло меньше двух недель, и уже первые 100 тысяч человек прошли вакцинацию в мобильных пунктах. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Именно поэтому было принято решение открыть несколько дополнительных мобильных точек", – рассказали в Комплексе.
Новые пункты расположены у станций метро "Преображенская площадь" и "Бабушкинская". Кроме того, на постоянное дежурство переведены мобильные пункты у станций метро "Киевская", "Молодежная", "Перово", "Новогиреево", "Солнцево" и "Новопеределкино", а также у двух выходов со станции "Митино".
Всего в городе организовали 54 прививочные точки у 38 станций метро. Помимо этого, вакцину ставят у двух станций Московского центрального кольца (МЦК), в четырех центрах "Мои документы" и рядом с двумя ж/д платформами.
Прививку в мобильных пунктах могут сделать лица старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. При себе нужен только паспорт. Перед непосредственным введением препарата врачи осматривают пациентов, а также определяют возможные противопоказания.
Что касается других категорий граждан, то беременным разрешено получать вакцину только в поликлиниках. Дети же могут быть привиты как в медучреждениях, так и в образовательных заведениях.
Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. Как стало известно накануне, 13 сентября, правительство РФ дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа.
Более 350 тыс москвичей сделали прививки от гриппа
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