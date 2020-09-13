Кабмин дополнительно выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дополнительно выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа, сообщили в пресс-службе правительства.
"На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020–2021 годов будет дополнительно направлено 4,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из федерального бюджета на закупку вакцины выделено уже 22,5 миллиарда рублей. В пресс-службе сообщили, что дополнительное финансирование позволит приобрести еще более 15,5 миллиона доз препарата.
Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. Сообщалось, что по состоянию на 31 августа вакцинацию против гриппа прошли более 248 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что по всей России вакцину от гриппа получили свыше 1,8 миллиона человек. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что в первую неделю вакцинации прививку сделали свыше 350 тысяч москвичей.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцинация населения позволила снизить заболеваемость гриппом и неблагоприятные исходы, связанные с ним, более чем в 100 раз. Он отметил, что в прошлом году почти 50% населения было привито.
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