Прививку от гриппа в первую неделю вакцинации сделали более 350 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 350 тысяч москвичей сделали прививку от гриппа в первую неделю вакцинации, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что для первой недели это очень хороший показатель.
"Все больше москвичей понимают необходимость пройти вакцинацию, особенно в такой нетипичный год", – подчеркнула Ракова.
Сообщается, что прививку от гриппа москвичи могут сделать бесплатно в городских поликлиниках. Кроме того, в рамках вакцинации были развернуты 54 мобильных пункта у 36-й станций метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных станций и в четырех центрах "Мои документы".
Отмечается, что в выходные более 115 тысяч столичных жителей привились от гриппа, что в два раза больше аналогичных показателей прошлого года. Ракова сообщила, что мобильная вакцинация в Москве проводится пятый год подряд и интерес горожан к ней растет с каждым годом.
"За неделю там сделали прививку более 47 тысяч человек. В связи с повышенным спросом мы даже открыли 10 дополнительных пунктов мобильной вакцинации. Это быстро и удобно, а процедура ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике", – заявила Ракова.
Ранее сообщалось, что по всей России вакцину от гриппа получили свыше 1,8 миллиона человек. Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на 36 неделе 2020 года расценивался как низкий.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация населения позволила снизить заболеваемость гриппом и неблагоприятные исходы, связанные с ним, более чем в 100 раз. Он отметил, что в прошлом году почти 50% населения было привито.
Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. Сообщалось, что по состоянию на 31 августа вакцинацию против гриппа прошли более 248 тысяч человек.
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