В Минздраве рассказали, как избежать гриппа и ОРВИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Минздраве России дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период. В пресс-службе ведомства отметили, что для этого нужно пройти вакцинацию, носить маски, правильно питаться и заниматься спортом.

"С наступлением осени на улице стало прохладно и сыро, что создает все условия для распространения вирусных заболеваний. В Минздраве составили перечень советов, которые помогут сохранить здоровье в данном сезоне", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что вакцинация является самым надежным способом профилактики. Также там подчеркнули, что этой осенью будут циркулировать штаммы гриппа, которые на протяжении многих лет в России не встречались, поэтому иммунитета к ним у населения нет. К тому же иммунная защита может предотвратить наложение инфекции COVID-19.

"Сохранить здоровье в данный период также поможет правильное и сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов. Для укрепления иммунитета также помогут пребывание на свежем воздухе, проветривание помещений, физическая активность", – рассказали в Минздраве.

В ведомстве также напомнили о важности ношения масок в общественных местах и о соблюдении температурного режима.

Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. По данным Роспотребнадзора, прививку сделали более 1,8 миллиона человек в России. В ведомстве добавили, что на 36-й неделе 2020 года уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями остается на низком уровне. Это касается болезней, обусловленных негриппозной этиологией.

В Москве изначально были открыты 44 мобильных прививочных пункта. Но из-за большого спроса вскоре разместили еще 10 дополнительных.