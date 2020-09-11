В Минздраве рассказали, как избежать гриппа и ОРВИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Минздраве России дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период. В пресс-службе ведомства отметили, что для этого нужно пройти вакцинацию, носить маски, правильно питаться и заниматься спортом.
"С наступлением осени на улице стало прохладно и сыро, что создает все условия для распространения вирусных заболеваний. В Минздраве составили перечень советов, которые помогут сохранить здоровье в данном сезоне", – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что вакцинация является самым надежным способом профилактики. Также там подчеркнули, что этой осенью будут циркулировать штаммы гриппа, которые на протяжении многих лет в России не встречались, поэтому иммунитета к ним у населения нет. К тому же иммунная защита может предотвратить наложение инфекции COVID-19.
"Сохранить здоровье в данный период также поможет правильное и сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов. Для укрепления иммунитета также помогут пребывание на свежем воздухе, проветривание помещений, физическая активность", – рассказали в Минздраве.
В ведомстве также напомнили о важности ношения масок в общественных местах и о соблюдении температурного режима.
Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. По данным Роспотребнадзора, прививку сделали более 1,8 миллиона человек в России. В ведомстве добавили, что на 36-й неделе 2020 года уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями остается на низком уровне. Это касается болезней, обусловленных негриппозной этиологией.
В Москве изначально были открыты 44 мобильных прививочных пункта. Но из-за большого спроса вскоре разместили еще 10 дополнительных.
Мобильный прививочный центр заработал на площади Киевского вокзала
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