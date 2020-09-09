В Москве ситуация с гриппом спокойная – Роспотребнадзор

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В Москве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ соответствует данному периоду года, эпидемиологическая ситуация спокойная, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"За прошедшую неделю показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемических пороговых значений. В столице благоприятная ситуация для проведения вакцинации против гриппа", – сообщили в пресс-службе.

Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. По данным Роспотребнадзора, прививку сделали более 1,8 миллиона человек в России. В ведомстве добавили, что на 36-й неделе 2020 года уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями остается на низком уровне. Это касается болезней, обусловленных негриппозной этиологией.

В Москве изначально были открыты 44 мобильных прививочных пункта. Но из-за большого спроса вскоре разместили еще 10 дополнительных.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.