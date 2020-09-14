Почти 7,5 млн жителей России привились от гриппа – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал число россиян, которые уже получили прививку от гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции министр также затронул тему закупки препарата.

"Активно проводится вакцинация против гриппа. Закуплено уже более 60 миллионов доз вакцины, на сегодняшний день в рамках поступившей вакцины уже привито почти 7,5 миллиона человек", – рассказал Мурашко.

Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. Как стало известно накануне, 13 сентября, правительство РФ дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа.

За прошедшие две недели от гриппа привились уже более 800 тысяч москвичей. В столице РФ вакцинация возможна как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах. Их число уже второй раз расширили, поскольку услуга очень востребована среди горожан.

