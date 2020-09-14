Почти 7,5 млн жителей России привились от гриппа – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал число россиян, которые уже получили прививку от гриппа. Об этом сообщает ТАСС.
На заседании Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции министр также затронул тему закупки препарата.
"Активно проводится вакцинация против гриппа. Закуплено уже более 60 миллионов доз вакцины, на сегодняшний день в рамках поступившей вакцины уже привито почти 7,5 миллиона человек", – рассказал Мурашко.
Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. Как стало известно накануне, 13 сентября, правительство РФ дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа.
За прошедшие две недели от гриппа привились уже более 800 тысяч москвичей. В столице РФ вакцинация возможна как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах. Их число уже второй раз расширили, поскольку услуга очень востребована среди горожан.
В Москве проходит вакцинация против гриппа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: