Главврач ГКБ № 15 имени Филатова призвал москвичей сделать прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко призвал москвичей сделать прививку от гриппа. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
"Я – сторонник вакцинации, и в этом году, как обычно, сделал прививку от гриппа. Только задумайтесь: иммунопрофилактика спасла человечество от многих эпидемий. Прививка против гриппа давно доказала свою эффективность и является прекрасным барьером от этого заболевания", – заявил специалист.
По словам Вечорко, вакцинация от гриппа особенно уместна в свете сложившейся ситуации по коронавирусу.
Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. Правительство РФ дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, возможностью бесплатно привиться от гриппа воспользовались уже более миллиона горожан. Ознакомиться с порядком получения вакцины и доступными площадками можно на сайте департамента здравоохранения столицы.
"Интервью": Елена Андреева – о вакцинации от гриппа в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: