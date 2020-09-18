Главврач ГКБ № 15 имени Филатова призвал москвичей сделать прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко призвал москвичей сделать прививку от гриппа. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

"Я – сторонник вакцинации, и в этом году, как обычно, сделал прививку от гриппа. Только задумайтесь: иммунопрофилактика спасла человечество от многих эпидемий. Прививка против гриппа давно доказала свою эффективность и является прекрасным барьером от этого заболевания", – заявил специалист.

По словам Вечорко, вакцинация от гриппа особенно уместна в свете сложившейся ситуации по коронавирусу.

Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. Правительство РФ дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, возможностью бесплатно привиться от гриппа воспользовались уже более миллиона горожан. Ознакомиться с порядком получения вакцины и доступными площадками можно на сайте департамента здравоохранения столицы.

