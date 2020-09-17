Жители столицы осознанно относятся к вакцинации от гриппа – депутат МГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева рассказывает, что жители столицы осознанно относятся к вакцинации от гриппа. Об этом парламентарий заявила Агентству "Москва".

"За две недели прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошло уже более 800 тысяч москвичей. Такой показатель свидетельствует о сознательном отношении людей к своему здоровью и риску заразить окружающих", – сообщила Картавцева. По ее словам, видно, что вакцинация востребована среди москвичей.

"В этом году город сделал все, чтобы москвичи могли получить прививку без отрыва от повседневных забот: например, около станции метро по дороге на работу", – отмечает депутат МГД.

Картавцева обращает внимание, что кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Москве в начале сентября. Так, действует 450 прививочных пунктов. Найти карту можно на сайте городского департамента здравоохранения.

"Мобильными пунктами вакцинации воспользовались порядка 100 тысяч человек. Там принимают всех москвичей старше 18 лет при наличии паспорта", – подчеркнула она. Кроме того, депутат пояснила, что вакцинация от гриппа одобрена специалистами ВОЗ.

"В этом году мы сталкиваемся с тремя новыми штаммами гриппа, они входят в вакцину. Однако я напоминаю, что существуют противопоказания к прививке – как абсолютные, так и временные", – сказала депутат. Перед вакцинацией нужно проконсультироваться с врачом, пояснила Картавцева.

Ранее в Депздраве объяснили, почему детям важно сделать прививку против гриппа. Вакцинация проходит во всех регионах РФ.