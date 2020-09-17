Более 1 миллиона москвичей привились от гриппа – Собянин

18:49
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Более 1 миллиона человек в Москве уже прошли вакцинацию против гриппа, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" Сергей Собянин.
"На сегодняшний день привилось более 1 миллиона москвичей – это огромная цифра", – сказал мэр.
По его словам, ситуация по ОРВИ и гриппу в городе в 1,5-2 раза лучше, чем в предыдущие годы.
"Не знаю, с чем это связано, некоторые говорят с тем, что мы все-таки стали больше себя беречь, люди в масках стали ходить", – пояснил градоначальник.
В городе организованы 54 прививочные точки у 38 станций метро. Также вакцину ставят у двух станций МЦК, в четырех центрах "Мои документы" и рядом с двумя ж/д платформами.
Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. Правительство РФ дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины.
Ранее в Депздраве напомнили, что защитить детей от гриппа и его последствий можно единственным способом – пройти вакцинацию.
"Это наш город": дополнительные мобильные пункты вакцинации от гриппа появились в Москве
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