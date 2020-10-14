В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Она была разработана в центре "Вектор", сообщает ТАСС.
"Начать хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона", – заявил глава государства на совещании с членами кабмина.
По словам Путина, завершаются также работы над третьим таким препаратом. Его разрабатывают специалисты Центра имени Чумакова Российской академии наук.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат, получивший название "Спутник V", разработали в центре имени Гамалеи.
Накануне, 13 октября, министерство здравоохранения РФ разрешило проводить испытания этой вакцины на лицах старше 60 лет. После этого этапа планируется исследовать препарат на детях.
В среду, 14 октября, в федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) запатентовали лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции, который "выключает активность" COVID-19. Сообщалось, что средство подходит именно для устранения вируса, а не только подавления симптомов.
Москва 24 рассказала о российских вакцинах против коронавируса
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