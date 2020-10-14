В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что перед вакцинацией от коронавируса необходимо заранее сообщить врачу свои болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

"На этом этапе (клинических испытаний. – Прим. ред.) должны отбираться здоровые добровольцы, но бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно – людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией", – сказал Горелов.

При этом специалист отметил, что после вакцинации человек может наблюдать повышение температуры, слабость, покраснения и боли в месте инъекции. Горелов подчеркнул, что об этих симптомах написано в описании препарата.

Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат, получивший название "Спутник V", разработали в центре имени Гамалеи. С 7 сентября в Москве начался пострегистрационный этап исследования вакцины. Всего в испытаниях препарата примут участие 40 тысяч добровольцев.

Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ранее предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.

