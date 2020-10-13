В Минздраве исключили возможность заражения COVID-19 после вакцинации "Спутником V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заразиться или заразить других коронавирусом после вакцинации препаратом "Спутник V" невозможно. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"Очень часто задают вопросы по поводу того, как прививка переносится, можно ли, например, заразиться или заразить других после того, как человек вакцинируется. <…> Конечно, заразиться нельзя", – цитирует РИА Новости слова Драпкиной.

Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат, получивший название "Спутник V", разработали в центре имени Гамалеи. С 7 сентября в Москве начался пострегистрационный этап исследования вакцины. Всего в испытаниях препарата примут участие 40 тысяч добровольцев.

Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ранее предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.

