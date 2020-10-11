Собянин заявил, что вакцинация от COVID-19 начнется через несколько месяцев

09:13
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что вакцинация от COVID-19 начнется через несколько месяцев.
"Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь. Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который может и не подозревает об этом, болеет ковидом", – сообщил мэр.
Ранее Собянин заявил, что контроль за переводом работников на удаленку позволит предотвратить закрытие организаций из-за ситуации с коронавирусом. Согласно одному из указов мэра Москвы, работодатели обязаны передавать столичным властям данные о сотрудниках, работающих дистанционно.
В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.
До окончания каникул приостановлен льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, сохранятся – их перенесут на более поздний срок.
При этом аналогичная мера предусмотрена в отношении пенсионеров Москвы. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Согласно распоряжению мэра Москвы, они должны оставаться дома.
В Москве приостановлен льготный проезд для пенсионеров и школьников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: