Собянин заявил, что вакцинация от COVID-19 начнется через несколько месяцев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что вакцинация от COVID-19 начнется через несколько месяцев.

"Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь. Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который может и не подозревает об этом, болеет ковидом", – сообщил мэр.

Ранее Собянин заявил, что контроль за переводом работников на удаленку позволит предотвратить закрытие организаций из-за ситуации с коронавирусом. Согласно одному из указов мэра Москвы, работодатели обязаны передавать столичным властям данные о сотрудниках, работающих дистанционно.

В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

До окончания каникул приостановлен льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, сохранятся – их перенесут на более поздний срок.

При этом аналогичная мера предусмотрена в отношении пенсионеров Москвы. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Согласно распоряжению мэра Москвы, они должны оставаться дома.