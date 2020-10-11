Собянин заявил, что контроль за переводом на удаленку позволит не закрывать предприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Контроль за переводом работников на удаленку позволит предотвратить закрытие организаций из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

"Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку, будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается", – сказал мэр

Согласно одному из указов мэра Москвы, работодатели обязаны передавать столичным властям данные о сотрудниках, работающих дистанционно.

На удаленку с 5 октября переводят не менее 30% работников столичных организаций. С 12 октября за несоблюдение требований городских властей о переводе сотрудников и предоставлении соответствующей отчетности работодателям грозит штраф.

Ранее Оперштаб ответил на наиболее распространенные вопросы об удаленном режиме работы в Москве. В частности, специалисты объяснили, какие профессии может затронуть данное требование.

