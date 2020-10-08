В Минздраве рассказали, как осенняя хандра повлияет на удаленную работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Главный внештатный психолог Минздрава Юрий Зинченко рассказал Москве 24, что осенняя хандра не должна повлиять на удаленную работу. Тем более обращаться к такому опыту во второй раз, по мнению психолога, проще, чем в первый.

"Осень – время, когда мы действительно можем быть чуть более склонными к негативным переживаниям, потому что солнца становится меньше, тепло и лето позади, а впереди непростой трудовой год", – рассказал Зинченко. Однако, по его мнению, в большинстве случаев дождливое время не приговор продуктивной работе.





Юрий Зинченко декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, главный внештатный психолог Минздрава России, доктор психологических наук, академик РАО, профессор Продуктивность больше будет связана с тем, какой опыт и решения были приняты работодателями и сотрудниками в течение весенней пандемии и самоизоляции. Чем больше каждый из нас смог вынести полезного опыта и новых навыков, тем легче нам будет подстроиться под новые особенности жизни.

В то же время, если граждане до сих пор не готовы к работе и жизни в ситуации неопределенности и необходимости самоорганизоваться, то и любые изменения привычного режима могут сопровождаться ухудшением эмоционального фона и снижением работоспособности, отмечает психолог. "Мы можем терять интерес к одной деятельности. И если у нас нет других поводов для радости, то мы оказываемся заложниками общего плохого настроения", – добавляет Зинченко.

Однако в этом вопросе, по мнению эксперта, нужно понять две вещи, которые сделают работу из дома проще и приятнее.



"Необходимо четко осознавать, что перевод на уделенную работу в первую очередь связан с заботой о нашем здоровье. Это мера, которая не будет принята без веских на то оснований. Если мы для себя это принимаем именно так, то и отношение к такой мере у нас уже будет положительным", – утверждает Зинченко.

Кроме того, психолог настаивает: хорошее и продуктивное настроение человек делает себе сам. Поэтому в этом вопросе очень важен психологический настрой.





Юрий Зинченко декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, главный внештатный психолог Минздрава России, доктор психологических наук, академик РАО, профессор Если же мы создаем вокруг себя и внутри себя такие условия, при которых мы можем чувствовать себя успешными, нужными, счастливыми в различных сферах, то всегда есть возможность компенсировать монотонность и пресыщение одной деятельностью успехами в другой.

"Дело не во временах года, а в нашей внутренней социальной и личностной ответственности, принятии ситуации и готовности актуализировать собственные ресурсы, чтобы не снизить эффективность и продуктивность", – подытожил специалист.

В столице началась вторая волна удаленки из-за пандемии коронавируса. Пока количество заболевших растет изо дня в день, работодатели вынуждены вновь перевести минимум 30% процентов сотрудников на работу из дома.

Начиная с 12 октября столичным работодателям необходимо каждый понедельник предоставлять данные о количестве сотрудников, которые работают удаленно, и о тех, кто продолжает посещать организации.

Кроме того, Сергей Собянин одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября.