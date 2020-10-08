В Минздраве рассказали, как осенняя хандра повлияет на удаленную работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Главный внештатный психолог Минздрава Юрий Зинченко рассказал Москве 24, что осенняя хандра не должна повлиять на удаленную работу. Тем более обращаться к такому опыту во второй раз, по мнению психолога, проще, чем в первый.
"Осень – время, когда мы действительно можем быть чуть более склонными к негативным переживаниям, потому что солнца становится меньше, тепло и лето позади, а впереди непростой трудовой год", – рассказал Зинченко. Однако, по его мнению, в большинстве случаев дождливое время не приговор продуктивной работе.
В то же время, если граждане до сих пор не готовы к работе и жизни в ситуации неопределенности и необходимости самоорганизоваться, то и любые изменения привычного режима могут сопровождаться ухудшением эмоционального фона и снижением работоспособности, отмечает психолог. "Мы можем терять интерес к одной деятельности. И если у нас нет других поводов для радости, то мы оказываемся заложниками общего плохого настроения", – добавляет Зинченко.
Однако в этом вопросе, по мнению эксперта, нужно понять две вещи, которые сделают работу из дома проще и приятнее.
"Необходимо четко осознавать, что перевод на уделенную работу в первую очередь связан с заботой о нашем здоровье. Это мера, которая не будет принята без веских на то оснований. Если мы для себя это принимаем именно так, то и отношение к такой мере у нас уже будет положительным", – утверждает Зинченко.
Кроме того, психолог настаивает: хорошее и продуктивное настроение человек делает себе сам. Поэтому в этом вопросе очень важен психологический настрой.
"Дело не во временах года, а в нашей внутренней социальной и личностной ответственности, принятии ситуации и готовности актуализировать собственные ресурсы, чтобы не снизить эффективность и продуктивность", – подытожил специалист.
В столице началась вторая волна удаленки из-за пандемии коронавируса. Пока количество заболевших растет изо дня в день, работодатели вынуждены вновь перевести минимум 30% процентов сотрудников на работу из дома.
Начиная с 12 октября столичным работодателям необходимо каждый понедельник предоставлять данные о количестве сотрудников, которые работают удаленно, и о тех, кто продолжает посещать организации.
Кроме того, Сергей Собянин одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября.
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