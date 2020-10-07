Проценко рассказал о росте числа госпитализаций с COVID-19

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В столице увеличивается количество пациентов с COVID-19, которым нужна госпитализация, поэтому у больницы в Коммунарке можно наблюдать скопление машин скорой помощи. Об этом ТАСС рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко.

"Да, в настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы. По состоянию на сегодняшнее утро у нас проходят лечение 645 пациентов, из них 104 – в отделении реанимации", – сказал Проценко.

По его словам, на сегодняшний день в Коммунарке 22 пациента находятся на ИВЛ.

Проценко подчеркнул, что в медучреждении есть все необходимые мощности, обученная и подготовленная команда, а также накопленный опыт.

"Носить маски, переходить на удаленный вариант работы, избегать массовых мероприятий – все это абсолютно реально и не требует каких-то особенных усилий, а тем временем это одно из важнейших условий сдерживания распространения вируса", – сказал он.

Ранее очевидцы сообщили об очередях из машин скорой помощи у больницы в Коммунарке. По сообщениям, около больницы не было свободных мест, машины стояли в очереди.

В Москве за сутки подтверждено 3 229 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы 1 035 пациентов с подтвержденным диагнозом. За последнюю неделю в столице чаще госпитализировали с диагностированным коронавирусом – число таких больных выросло на 13% по сравнению с показателем прошлой недели. Увеличилось и число тех, кому требуется ИВЛ. Количество таких пациентов выросло на 4% и достигло 264 человек.

В России за сутки выявили 11 115 новых случаев коронавируса. Всего по стране зафиксировано 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период наблюдений подтверждены 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.

