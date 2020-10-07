В России выявили 11 115 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки зафиксировали 11 115 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления отсутствовали у 3 019 человек.

COVID-19 зарегистрировали во всех 85 регионах страны. На Москву пришлось 3 229 случаев, на Санкт-Петербург – 456, на Московскую область – 395, на Ростовскую область – 255, на Нижегородскую область – 227, на Воронежскую область – 191, на Архангельскую и Свердловскую области – по 179, на Ханты-Мансийский АО и Кемеровскую область – по 169, на Мурманскую область – 133, Алтайский край – 129, Иркутскую область – 124, Коми, Оренбургскую и Самарскую области – по 119, Удмуртию и Томскую область – по 110.

В Омской области зарегистрировали 109 новых пациентов, в Крыму – 107, в Тюменской области – 105, в Пензенской области – 101, в Республике Саха (Якутия) – 100, в Орловской области – 99, в Краснодарском и Забайкальском крае – по 98, в Бурятии – 95, в Пермском крае – 94, в Ленинградской и Челябинской областях – по 92, на Алтае – 88, в Хабаровском крае – 87, в Брянской области – 84, в Дагестане – 83, в Карачаево-Черкесии и Новосибирской области – 82.

На Калужскую, Кировскую области и Приморский край пришлось по 80 случаев, на Калмыкию – 77, Курскую область – 75, Тверскую область – 71, Ивановскую область и Карелию – 70, Белгородскую область – 69, Ярославскую область – 65, Костромскую и Калининградскую области – 64, Вологодскую область и Кабардино-Балкарию – по 60, Новгородскую область – 59, Владимирскую область – 57, Рязанскую область – 55, Курганскую область – 54, Тамбовскую и Астраханскую области – по 53.

В Хакасии и Сахалинской области зафиксировали по 52 случая, в Ингушетии – 51, в Псковской области – 50, в Липецкой области – 48, в Смоленской и Тульской областях, Башкирии и Мордовии – по 47, в Амурской области – 43, в Адыгее – 40, в Магаданской области – 39, в Северной Осетии – 37, в Чувашии – 30, в Татарстане и Камчатском крае – 28, в Республике Марий Эл, Еврейской АО и Севастополе – 27, Республике Тыва – 22, Чечне – 6, Ненецком АО и Чукотском АО – 1.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 248 619 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Чечне, Тыве, Ненецком АО, Чувашии и Татарстане.

За последние сутки в стране подтверждено 202 летальных случая. За весь период по России умерли 21 865 человек. По выздоровлении за 24 часа выписаны 6 699 человек. За весь период вылечились 995 275.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась, несмотря на то что в больницы продолжают поступать пациенты. Он отметил, что в столице пока не планируется массово переводить больницы на помощь больным коронавирусом.

При этом ситуация с COVID-19 ухудшается по всему миру. В частности, власти Нью-Йорка могут закрыть школы и детские сады с 7 октября. Мэр города Билл де Блазио объявил, что закроет все второстепенные предприятия в девяти районах мегаполиса. Однако одобрить план городских властей должен губернатор-республиканец Эндрю Куомо.