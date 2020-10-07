Очевидцы сняли очереди из машин скорой помощи в Москве

Временные госпитали в Сокольниках и Крылатском приняли первых пациентов с COVID-19

Очевидцы сообщили об очередях из машин скорой помощи у больницы в Коммунарке, передает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, около больницы не было свободных мест, машины стояли в очереди. Аналогичная ситуация наблюдалась и около резервного госпиталя в Сокольниках. Многие сравнивали эту ситуацию с той, которая сложилась весной.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что число госпитализаций с COVID-19 возрастает.

"На самом деле ситуация сейчас напряженная. Мы открыты на экстренную, плановую помощь. Количество поступающих пациентов стало гораздо больше. Если сравнить, например, с августом месяцем, у нас сейчас в реанимационных отделениях коронавирусного корпуса лежит втрое больше пациентов. То же касается госпитальных отделений. Мы вновь перепрофилировали целый корпус под реанимационную помощь больным с COVID-19. Это очень серьезная работа, очень много тяжелых пациентов поступает", – рассказал Петриков.

В Москве за сутки подтверждено 3 229 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы 1 035 пациентов с подтвержденным диагнозом. За последнюю неделю в столице чаще госпитализировали с диагностированным коронавирусом – число таких больных выросло на 13% по сравнению с показателем прошлой недели. Увеличилось и число тех, кому требуется ИВЛ. Количество таких пациентов выросло на 4% и достигло 264 человек.

Вирусолог Анатолий Альтштейн выразил надежду, что сегодняшние цифры свидетельствуют о наличии шанса на то, что пандемия начнет приостанавливаться.

"Но один день здесь не решает, поэтому мы сейчас в том положении, когда надо наблюдать за развитием эпидемии. Сказать точно, когда она дойдет до своей вершины, сейчас невозможно. По тому, как эпидемия развивалась последнюю неделю, последние 10 дней, можно было ожидать, что она превзойдет весеннюю", – рассказал Альтштейн.

В столице от коронавируса за 24 часа вылечились еще 1 262 человека. Общее число переболевших COVID-19 увеличилось до 256 362.

В России за сутки выявили 11 115 новых случаев коронавируса. Всего по стране зафиксировано 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период наблюдений подтверждены 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.

