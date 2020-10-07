Компании обязали информировать правительство столицы о числе сотрудников на удаленке

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Начиная с 12 октября столичным работодателям необходимо каждый понедельник предоставлять данные о количестве сотрудников, которые работают удаленно, и о тех, кто продолжает посещать организации. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития.

Как пояснил руководитель департамента Алексей Фурсин, в столице остается напряженной эпидемиологическая ситуация.

"Столичным предпринимателям и организациям необходимо обезопасить себя и своих сотрудников и перевести максимально возможное число людей на удаленную работу, уделив особенное внимание сотрудникам старшего возраста. Сегодня важно сделать все возможное, чтобы сдержать рост заболеваемости и избежать необходимости введения жестких ограничений", – сказал он.

Уточняется, что сведения нужно передавать через специальный сервис в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе пояснили, что сервис начнет действовать 9 октября. Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму, в которой указывается наименование, ИНН, юридический адрес и другие сведения об организации или ИП, а также обезличенная информация о сотрудниках, которые работают очно и дистанционно.

Сергей Собянин ранее сообщил, что в столице все предприятия и организации обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Мэр подчеркнул, что непредоставление или неполное предоставление сведений обернется штрафом или приостановкой деятельности.

1 октября мэр подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Кроме того, градоначальник одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября.

В России за последние сутки зафиксировали 11 115 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Клинические проявления отсутствовали у 3 019 человек. COVID-19 зарегистрировали во всех 85 регионах страны. На Москву пришлось 3 229 случаев, на Санкт-Петербург – 456, на Московскую область – 395.

