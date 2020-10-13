Минздрав РФ разрешил исследовать вакцину "Спутник V" на лицах старше 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство здравоохранения РФ разрешило испытывать вакцину от коронавируса "Спутник V" среди лиц старше 60 лет.

"Министерство здравоохранения РФ во вторник выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России", – рассказали в ведомстве.

Испытания пройдут на базе Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ. Для них потребуется 110 добровольцев, передает РИА Новости.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследования вакцины от COVID-19 с участием детей могут стартовать в середине 2021 года. По словам специалиста, сначала проведут тесты среди лиц старшего возраста.

Гинцбург также назвал предполагаемые даты поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот. Он отметил, что речь идет о конце ноября – начале декабря. По прогнозам эксперта, за 10–12 месяцев будет достигнут необходимый объем граждан с иммунитетом.

Первая вакцина от коронавируса была представлена в России в августе. Препарат получил название "Спутник V". Ученые провели два этапа испытаний до регистрации средства, после чего в сентябре 2020 года начался пострегистрационный этап.

