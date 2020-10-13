В ВОЗ прокомментировали приостановку испытаний вакцины Johnson & Johnson

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Фото: AP Photo/Virginia Mayo
Всемирная организация здравоохранения прокомментировала приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Специалисты отметили, что во время испытаний решающее значение имеет безопасность, сообщает РИА Новости.
"Когда у участника испытаний возникает потенциально необъяснимое заболевание, которое может быть связано или не связано с исследуемой вакциной, расследование является строгой установленной практикой", – рассказал представитель организации.
Он также добавил, что разработчики соблюдают стандартные указания и правила создания вакцин, а также обеспечивают научную достоверность испытаний.
Компания Johnson & Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от коронавируса из-за неизвестной болезни у добровольца. Отмечается, что в настоящее время специалисты выясняют подробности состояния пациента. Детали могут быть опубликованы позже.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе получения вакцины от COVID-19 в США все идет по плану. Власти рассчитывают, что препарат будет готов до 1 ноября текущего года. В числе основных разработчиков президент США выделил три компании. Среди них – Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna.
Специалист рассказала, как иммунная система реагирует на вакцинацию от COVID-19
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