В центре Гамалеи сообщили о реакции на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин

Фото: ТАСС/Вадим Ахметов
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о реакции на вакцину "Спутник V".
По его словам, какие-либо реакции у мужчин и женщин проявляются одинаково. Однако статистически достоверная информация появится только после завершения пострегистрационных испытаний.
"Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что ее не удалось заметить", – сказал Гинцбург РИА Новости.
Минздрав РФ выпустил вакцину против COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первая партия была направлена в регионы 12 сентября.
Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.
Вакцину "Спутник V" получат больше миллиарда человек
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