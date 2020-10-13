Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса

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Финальный этап испытаний вакцины от коронавируса, который проводила американская компания Johnson & Johnson, пришлось приостановить. Причиной послужила выявленная неизвестная болезнь у участника исследования. Об этом сказано на официальном сайте компании.

"Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей вакцины-кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний, из-за необъясненной болезни у участника исследования", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты выясняют подробности состояния пациента. Детали могут быть опубликованы позже.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе получения вакцины от COVID-19 в США все идет по плану. Власти рассчитывают, что препарат будет готов до 1 ноября текущего года. В числе основных разработчиков президент США выделил три компании. Среди них – Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna.

Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат, получивший название "Спутник V", разработали в центре имени Гамалеи.

С 7 сентября в Москве начался пострегистрационный этап исследования вакцины. Всего в испытаниях препарата примут участие 40 тысяч добровольцев.

