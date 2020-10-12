Глава РФПИ рассказал о ходе испытаний вакцины "Спутник V"

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о ходе пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V" от коронавируса.
"Уже более 12 тысяч человек провакцинированы в России. Результаты очень хорошие, показывается очень хороший уровень антител, который вырабатывается нашей вакциной, поэтому, безусловно, клинические испытания в России идут успешно", – заявил эксперт в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Дмитриева, Россия намерена поделиться результатами клинических испытаний с другими странами.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат, получивший название "Спутник V", разработали в центре имени Гамалеи.
С 7 сентября в Москве начался пострегистрационный этап исследования вакцины. Всего в испытаниях препарата примут участие 40 тысяч добровольцев.
Москва 24 рассказала о российских вакцинах против коронавируса
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