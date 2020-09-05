Трамп назвал возможные сроки готовности американской вакцины от COVID-19

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Президент США Дональд Трамп назвал возможные сроки готовности американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Американский лидер отметил, что в вопросе получения вакцины от COVID-19 в США все идет по плану. Власти рассчитывают, что препарат будет готов до 1 ноября текущего года.

"Мы думаем, что сможем даже заполучить ее в течение октября", – сообщил Трамп.

Известно, что соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме.

В числе основных разработчиков президент США выделил три компании. Среди них – Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцину создали специалисты Центра имени Гамалеи, первая и вторая фазы клинических испытаний пришлись на июнь и июль 2020 года. Третья фаза – пострегистрационное исследование – может быть завершена до конца 2022 года.