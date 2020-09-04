Трамп заявил о желании наладить отношения с Россией

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Президент США Дональд Трамп высказался за налаживание отношений с Россией. Об этом передает ТАСС со ссылкой на американское ТВ.

Известно, что американский лидер заявил о своем желании во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

"Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо", – пояснил глава Белого дома.

Трамп отметил, что представители демократической партии слишком часто говорят о России. Президент США счел это "очень интересным", назвав демократов "настоящими маньяками".

Американский лидер также заявил, что выключает телевизор, когда слышит о России.

"Когда я слышу (от демократов по телевизору. – Прим. ред.) о России, то я его отключаю, это безумие, – сказал Трамп.

Он добавил, что считает очень хорошим делом процесс налаживания отношений с разными странами.

Ранее Трамп назвал президента России Владимира Путина "шахматистом мирового класса". Американский лидер сравнил мировую политику с интеллектуальной игрой, которая посильна только гроссмейстерам.