Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

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Фото: AP Photo/Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который лишит госфинансирования города, в которых недостаточно борются с беспорядками, сообщает "Мир 24".
В документе сообщается, что администрация американского лидера не планирует выделять деньги городам, которые превращаются в "зоны беззакония".
Также Трамп поручил главе американского Минюста составить список "анархистских юрисдикций", которые допускают насилие и разрушение собственности и не принимающих меры для восстановления порядка.
Это касается преимущественно тех населенных пунктов, в которых ключевые управленческие посты занимают демократы. Такое решение связано с тем, что они отказывались использовать силы Нацгвардии для подавления беспорядков.
Ранее Трамп отмечал, что насилие в охваченных протестами городах можно остановить только с помощью силы. Он также подчеркнул, что речь идет о населенных пунктах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы.
В связи с беспорядками он раскритиковал мэра Портленда Теда Уилера, назвав его безумным, ничего не делающим болваном.
В США массовые протесты продолжаются в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в ходе задержания его полицией Миннеаполиса.
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