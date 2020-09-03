Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который лишит госфинансирования города, в которых недостаточно борются с беспорядками, сообщает "Мир 24".

В документе сообщается, что администрация американского лидера не планирует выделять деньги городам, которые превращаются в "зоны беззакония".

Также Трамп поручил главе американского Минюста составить список "анархистских юрисдикций", которые допускают насилие и разрушение собственности и не принимающих меры для восстановления порядка.

Это касается преимущественно тех населенных пунктов, в которых ключевые управленческие посты занимают демократы. Такое решение связано с тем, что они отказывались использовать силы Нацгвардии для подавления беспорядков.

Ранее Трамп отмечал, что насилие в охваченных протестами городах можно остановить только с помощью силы. Он также подчеркнул, что речь идет о населенных пунктах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы.

В связи с беспорядками он раскритиковал мэра Портленда Теда Уилера, назвав его безумным, ничего не делающим болваном.

В США массовые протесты продолжаются в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в ходе задержания его полицией Миннеаполиса.